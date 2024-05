consumi bolletta energetica

Come abbassare il peso della bolletta energetica?

Quali strategie si possono quindi mettere in atto per cercare di ottimizzare i consumi energetici e rendere meno pesanti le bollette di luce e gas?

Pubblicata il: 30/04/2024

Se consideriamo i consumi di una famiglia standard italiana (4-5 persone), il peso annuo della bolletta energetica, ovvero la spesa per i consumi di energia elettrica e gas naturale, può arrivare quasi ai 4.000 euro; si tratta quindi di una voce di costo che non può essere ignorata da chi è attento alla gestione del bilancio familiare.

La domanda ha attualmente una rilevanza ancora maggiore dato che nell’ultimo anno le spese per luce e gas sono tendenzialmente aumentate. Cerchiamo quindi di fornire qualche suggerimento in proposito a partire dalla ricerca di tariffe luce e gas più convenienti rispetto a quelle che ci vengono praticate.

Valutare la possibilità di ottenere tariffe luce e gas più convenienti

Da quando in Italia esistono i mercati liberi di gas ed energia elettrica i consumatori hanno la possibilità di valutare fra molte proposte diverse; queste possono riguardare sia la sola energia elettrica, sia il solo gas naturale oppure entrambi; in quest’ultimo caso si parla di offerte dual fuel o bifuel.

Vi sono poi le offerte particolari del servizio di maggior tutela, riservate ai cosiddetti clienti vulnerabili.

Per valutare le varie proposte sul mercato si possono consultare i siti web dei vari fornitori oppure il Portale Offerte gestito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e previsto dalla Legge Concorrenza del 2017 con lo scopo di mettere a disposizione le offerte di energia elettrica e gas per confrontarle con semplicità e immediatezza.

I risparmi sull’energia elettrica

Oltre a valutare tariffe maggiormente convenienti sono diversi gli accorgimenti che si possono adottare durante l’anno per ridurre le spese di energia elettrica; se per esempio la nostra tariffa prevede le cosiddette fasce orarie di consumo, è opportuno cercare di concentrare determinate attività negli orari in cui le tariffe sono più basse; il suggerimento classico è quello di usare lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie nelle ore notturne, in cui la tariffa applicata è più bassa.

Occorre inoltre una certa attenzione agli sprechi evitando di lasciare le luci accese nelle stanze dove non soggiorniamo. È poi consigliabile sostituire progressivamente i vecchi elettrodomestici con quelli ad alta efficienza energetica, decisamente meno energivori.

Per quanto riguarda l’illuminazione, nei mesi in cui le giornate sono più lunghe è opportuno sfruttare al massimo la luce naturale; è poi consigliabile sostituire le lampadine di vecchia concezione con quelle a LED, che consumano molto meno e sono più durature.

I risparmi sul gas naturale

Per quanto riguarda i risparmi sul gas naturale, gli interventi devono puntare essenzialmente a una maggiore efficienza energetica; un consiglio scontato è quello di non trascurare la manutenzione dell’impianto di riscaldamento.

Fondamentale è poi adottare soluzioni che migliorano l’isolamento termico della casa: isolamento del cassonetto delle finestre e del tetto e isolamento a cappotto.

Si deve poi valutare la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova a condensazione; con questo intervento la riduzione della spesa energetica è considerevole.

Intervento poco costoso è l’installazione delle valvole termostatiche; con queste è possibile ottimizzare il consumo dell’impianto di riscaldamento.

Si tenga infine conto che tutti questi interventi, sia sui consumi di energia elettrica che su quelli del gas hanno un importante impatto positivo non soltanto sull’economia familiare, ma anche sulla sostenibilità ambientale, una tematica alla quale è necessario porre sempre maggiore attenzione.

