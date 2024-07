portafoglio investimenti

Come diversificare efficacemente il proprio portafoglio di investimenti?

Scopri 6 consigli essenziali per diversificare il tuo portafoglio di investimenti, gestire il rischio e migliorare i rendimenti. Scoprite come utilizzare i fondi indicizzati, la liquidità, gli investimenti globali e altro ancora.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2024 - 11:01:35 Letto 741 volte

Quali sono i 6 consigli chiave per diversificare il portafoglio?

Con la variazione del valore delle azioni e degli altri investimenti nel corso del tempo, potreste scoprire che alcuni titoli dominano il vostro portafoglio. Una revisione periodica dei vostri investimenti può aiutarvi a migliorare la diversificazione, assicurandovi che il vostro futuro finanziario non dipenda eccessivamente da un paio di investimenti.

Che cos'è la diversificazione?

La diversificazione è una strategia per gestire il rischio investendo in diverse classi di attività e in diversi investimenti all'interno di tali classi. È un elemento cruciale di qualsiasi piano di investimento perché riconosce che il futuro è imprevedibile. Se si potesse prevedere il futuro, la diversificazione non sarebbe necessaria. La diversificazione consente di attenuare gli inevitabili alti e bassi degli investimenti, rendendo più probabile il rispetto del piano di investimento e potenzialmente un rendimento più elevato. Inoltre, capire come ottenere dividendi dalle azioni può migliorare la vostra strategia di investimento fornendo un flusso costante di reddito, a ulteriore sostegno dei vostri obiettivi finanziari.

6 strategie di diversificazione da considerare

Ecco alcuni consigli essenziali per aiutarvi a diversificare efficacemente il vostro portafoglio:

1. Non si tratta solo di azioni e obbligazioni

Quando si pensa a un portafoglio diversificato, spesso si immagina un mix di azioni e obbligazioni. Per anni, i consulenti finanziari hanno utilizzato il rapporto tra azioni e obbligazioni per misurare la diversificazione e gestire il rischio. Tuttavia, la vera diversificazione non si limita a queste due classi di attività.

I portafogli possono essere fortemente ponderati in alcuni settori o industrie. Ad esempio, gli investitori che alla fine degli anni '90 avevano un portafoglio diversificato di titoli tecnologici non erano veramente diversificati perché questi titoli erano legati a tendenze di mercato simili. Assicuratevi che il vostro portafoglio sia distribuito tra diversi settori e industrie per mantenere una corretta diversificazione.

2. Usare i fondi indicizzati per aumentare la diversificazione

I fondi indicizzati sono un modo eccellente per costruire un portafoglio diversificato a basso costo. I fondi negoziati in borsa (ETF) o i fondi comuni di investimento che seguono indici ampi come l'S&P 500 consentono di investire in un portafoglio diversificato con commissioni di gestione minime.

Questo approccio è più semplice rispetto alla costruzione di un portafoglio da zero e al monitoraggio di singole società e settori. Inoltre, è possibile utilizzare i fondi indicizzati per aggiungere esposizione a specifici settori o industrie in cui si potrebbe essere sottopesati, anche se questi fondi possono essere più costosi di quelli che seguono gli indici più diffusi.

3. Non dimenticatevi della liquidità

La liquidità è spesso trascurata nella costruzione del portafoglio, ma offre alcuni vantaggi. Se da un lato la liquidità perderà probabilmente valore nel tempo a causa dell'inflazione, dall'altro offre protezione durante i ribassi del mercato. La liquidità offre inoltre la possibilità di sfruttare le opportunità di investimento future.

La detenzione di una certa quantità di liquidità vi consente di cogliere le occasioni durante le fasi di ribasso del mercato. Inoltre, la liquidità può fungere da cuscinetto, riducendo la volatilità complessiva del vostro portafoglio nei periodi di turbolenza.

4. I fondi target possono semplificare le cose

I fondi target-date aiutano a mantenere un portafoglio diversificato fissando una data obiettivo di investimento, spesso la pensione. Questi fondi investono in attività più rischiose come le azioni quando l'obiettivo è lontano e passano ad attività più sicure come le obbligazioni o la liquidità quando la data si avvicina.

Comprendere la strategia d'investimento del fondo è fondamentale, ma questi fondi offrono un approccio "set it and forget it" per chi cerca la semplicità. Questo aggiustamento automatico aiuta a garantire che il portafoglio diventi più conservativo man mano che ci si avvicina all'obiettivo di investimento, riducendo il rischio di perdite significative.

5. Il ribilanciamento periodico vi aiuta a rimanere in carreggiata

Nel corso del tempo, le dimensioni delle partecipazioni in portafoglio cambieranno in base alla performance. I titoli più performanti diventeranno una porzione maggiore del vostro portafoglio, mentre quelli meno performanti si ridurranno. Per mantenere la diversificazione, riequilibrate periodicamente il portafoglio al peso desiderato per ciascun investimento.

Probabilmente non sarà necessario ribilanciare più di una volta al trimestre, ma è consigliabile controllare almeno due volte l'anno. Il ribilanciamento vi aiuta a bloccare i guadagni degli investimenti con buone performance e a reinvestire nelle aree che potrebbero aver registrato una performance inferiore, mantenendo il vostro portafoglio allineato alla vostra tolleranza al rischio e ai vostri obiettivi di investimento.

6. Pensare globale con i vostri investimenti

Con le numerose opzioni di investimento negli Stati Uniti, è facile trascurare le opportunità globali. In un'economia globale, è possibile trovare investimenti interessanti anche al di fuori del proprio Paese. Se il vostro portafoglio è interamente incentrato sugli Stati Uniti, prendete in considerazione l'aggiunta di fondi che puntano ai mercati emergenti o all'Europa. La diversificazione internazionale può proteggervi dalle flessioni economiche nazionali.

Tuttavia, è bene tenere presente che anche i mercati emergenti possono incontrare difficoltà a causa di economie e sistemi finanziari poco sviluppati. Investire a livello globale può distribuire il rischio e offrire un'esposizione a economie in rapida crescita, aumentando i potenziali rendimenti del vostro portafoglio.

Conclusione

Sebbene la diversificazione sia essenziale per gestire il rischio, è possibile esagerare. Un numero eccessivo di investimenti simili può diluire i benefici della diversificazione e aumentare i costi. Concentratevi su pochi investimenti ben scelti che si completino a vicenda senza sovrapporsi troppo.

In definitiva, la diversificazione consiste nel riconoscere un futuro incerto e nel proteggersi da tale incertezza. Rivedere regolarmente il vostro portafoglio può aiutarvi a mantenere il vostro piano a lungo termine e a garantire che i vostri obiettivi non dipendano eccessivamente da pochi investimenti. Seguendo queste strategie, è possibile costruire un portafoglio diversificato che aiuta a gestire il rischio e migliora le possibilità di raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Foto di Bench Accounting su Unsplash

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!