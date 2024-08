carte di credito

Come ottenere una carta di credito: tutto quello che c'è da sapere

Per effettuare spese e pagamenti in forma elettronica, gli strumenti più utilizzati in tutto il mondo sono due: carte di credito e carte di debito. Spesso i due termini sono utilizzati quasi come se si trattasse di sinonimi, ma in realtà si tratta di prodotti totalmente diversi tra di loro. Le banche offrono abitualmente entrambe le tipologie di carta, di cui qui spiegheremo le caratteristiche e segnaleremo le principali differenze e i requisiti previsti. Se ti può interessare c’è la soluzione Bper come ottenere una carta di credito che è molto interessante e va senz’altro approfondita.

Differenze tra carta di credito e carta di debito

Affinchè una carta di credito possa funzionare correttamente, è necessario che il cliente stipuli con la banca un contratto di finanziamento. Non è sempre necessario che la carta sia collegata a un conto corrente, anche se questa è la soluzione più frequente. Sulla base di questo contratto si stabilisce la somma massima che l'ente di credito, mese dopo mese, anticipa al proprio cliente: questi potrà utilizzare le somme ricevute per effettuare spese ed acquisti, mentre la loro restituzione alla banca, con l'aggiunta del tasso di interesse concordato, avverrà nel corso del mese successivo. Questo meccanismo di funzionamento rende le carte di credito ottime soprattutto per chi viaggia, data la loro estrema praticità, e per chi ha bisogno di rateizzare le proprie spese o di ottenere degli anticipi.

Le carte di debito, invece, seguono il principio opposto. Stavolta, infatti, il possessore della carta non riceve un finanziamento dalla banca, ma al contrario versa in anticipo presso la banca il proprio denaro, acquisendo in questa maniera un credito, equivalente all'importo residuo sulla carta. Tale credito viene poi azzerato, in maniera progressiva, attraverso le spese effettuate. Non è possibile andare in negativo: all'azzeramento del conto corrisponderà l'inutilizzabilità della carta, che dovrà essere ricaricata per poter essere nuovamente impiegata.

Come scegliere la migliore carta di credito

Le carte di credito, come si evince dalla breve presentazione appena completata, sono strumenti più raffinati e costosi rispetto alle loro "colleghe" di debito. Le loro funzionalità sono molteplici: è possibile, infatti, prelevare contanti presso sportelli ATM, pagare MAV, bollettini, tasse e altre utenze; si può ricaricare il cellulare, fare benzina o realizzare qualunque altra spesa, di piccola o grande entità; ricevere finanziamenti, effettuare versamenti, ricevere bonifici o altri pagamenti ed effettuare pagamenti ovunque, anche in valuta straniera se ci si trova all'estero. La sicurezza di una carta di credito, inoltre, è massima: ogni movimento è controllato e sicuro, e il possessore della carta può gestire agevolmente il proprio denaro tramite app o internet banking, oltre ad essere informato via SMS o tramite e-mail di ogni spesa od operazione realizzata. In tal modo, dunque, si ridurrà al minimo il rischio di truffe o perdita di denaro, evitando al contempo di viaggiare portandosi dietro molto denaro in contanti o di temere per l'eventuale smarrimento della carta.

Uno strumento di pagamento di questo genere, tuttavia, può avere costi importanti: il fatto che la banca si impegni ad anticipare al cliente il denaro di cui egli necessita, infatti, comporta anzitutto la richiesta di un determinato tipo di garanzie (entrate fisse, situazione patrimoniale solida, etc.), ma soprattutto una serie di costi fissi, legati sia al possesso della carta stessa, sia al pagamento degli interessi sulle somme anticipate. Un ruolo decisivo, inoltre, è giocato dall'importo del plafond concordato tra ente di credito e cliente: maggiori sono le somme massime che la banca si impegna a rendere disponibili mensilmente, infatti, maggiore sarà la richiesta di interessi. Per questa ragione sarà utile scegliere un pacchetto conforme alle proprie esigenze, oppure personalizzare la propria proposta.

