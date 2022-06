aiuti pubblici

Dall'Ue 1,7 miliardi di aiuti per la ripresa sostenibile in Italia

La Commissione europea ha dato il via libera all'Italia per la concessione di aiuti pubblici per un totale di 1,7 miliardi di euro.

Pubblicata il: 20/06/2022

La Commissione europea ha dato il via libera all'Italia per la concessione di aiuti pubblici per un totale di 1,7 miliardi di euro destinati a investimenti in favore di una ripresa sostenibile.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo responsabile della Politica di concorrenza, ha sottolineato che questi interventi "aiuteranno l'Italia a tracciare il percorso verso una ripresa più rapida e sostenibile, in linea con le norme sugli aiuti di Stato e con il piano italiano per la ripresa e la resilienza".

