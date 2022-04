decreto bollette

Decreto bollette, via libera dalle Commissioni della Camera: in Aula lunedì

Le misure stanziate ammontano a quasi 8 miliardi.

08/04/2022

Le commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera hanno dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto bollette.

Il provvedimento è atteso in Aula a Montecitorio lunedì. Le misure stanziate ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 per fare fronte al caro energia con misure come la cancellazione degli oneri di sistema per le utenze domestiche per il secondo trimestre e il potenziamento del bonus sociale. La restante parte va a sostegno delle filiere produttive più in difficoltà in questa fase. Sono previste inoltre liberalizzazioni per le rinnovabili e l'aumento della produzione di gas nazionale.

Fonte: TGCOM24

