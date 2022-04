Decreto energia, stop pagamento canone Rai dalle bollette elettriche dal 2023

canone Rai

Via il canone Rai dalle bollette elettriche dal 2023.

Via il canone Rai dalle bollette elettriche dal 2023: è quanto prevede un ordine del giorno presentato da Maria Laura Paxia (Gruppo Misto) al decreto energia approvato alla Camera. Accettato dal governo, dapprima come raccomandazione, il testo è stato poi accolto con riformulazione (senza dunque dover essere posto ai voti) prevedendo di "adottare misure normative dirette a scorporare dal 2023 il canone Rai".

Paxia ha sottolineato che così si dà "seguito all'impegno che l'Italia aveva assunto con l'Unione europea di scorporare il canone Rai in quanto onere improprio".

Decreto approvato dalla Camera - In giornata l'Aula della Camera aveva approvato il decreto legge contro il caro bollette: i voti a favore sono stati 323, 49 i contrari. Il provvedimento contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

