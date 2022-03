Pnrr

Draghi: ''I fondi del Pnrr per rilanciare il Sud non vanno sprecati''

''I finanziamenti pubblici sono una condizione necessaria ma non sufficiente per il rilancio del Sud'', a sostenerlo è il premier, Mario Draghi.

Pubblicata il: 29/03/2022

I finanziamenti pubblici sono "una condizione necessaria ma non sufficiente per il rilancio del Sud". A sostenerlo è il premier, Mario Draghi, il quale durante la presentazione del patto per Napoli sottolinea che il Pnrr "richiede a tutti noi un salto di qualità nella gestione della spesa. Il piano va completato entro il 2026, non possiamo lasciare che questi soldi vadano perduti o sprecati come purtroppo è accaduto in passato con altri fondi europei".

