bonus pc e internet

Entro fine settembre arrivano Bonus pc internet e tablet, 500 euro alle famiglie

Da fine settembre vedremo i primi bonus, da 500 euro, per le famiglie a basso reddito e per internet banda ultralarga e pc.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/09/2020 - 14:28:44 Letto 388 volte

A giorni, entro "fine settembre", la prima tranche di bonus per l'acquisto di abbonamenti internet e l'utilizzo di computer sarà a disposizione delle famiglie. Quelle con i redditi più bassi potranno contare su un voucher di 500 euro. Ma ci saranno anche sconti per le altre e aiuti per le imprese. Ad annunciarlo è la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, secondo cui nel Recovery plan potrebbe trovare spazio anche una spinta all'e-commerce per "la valorizzare delle Pmi che operano nelle aree interne e svantaggiate".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!