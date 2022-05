bollo auto elettriche

Esenzione bollo auto elettriche: a chi spetta e quali sono le agevolazioni

Il calcolo del bollo auto elettriche varia da regione a regione, ecco quali.

Le auto elettriche pagano il bollo? Su 18 regioni le auto elettriche NON pagano il bollo per i primi 5 anni. Dal sesto anno in poi la tassa è ridotta del 75% e si paga perciò solo un quarto della tariffa piena. Attenzione però, se si è residenti in Lombardia o Piemonte i proprietari di veicoli elettrici sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per sempre: è questo il caso in cui l’auto elettrica NON PAGA MAI il bollo auto.

Abruzzo : 25% di 3,12 euro per kW

: 25% di 3,12 euro per kW Basilicata : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Calabria : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Campania : 25% di 3,12 euro per kW

: 25% di 3,12 euro per kW Emilia Romagna : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Friuli Venezia Giulia : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Lazio : 25% di 2,84 euro per kW

: 25% di 2,84 euro per kW Liguria : 25% di 2,84 euro per kW

: 25% di 2,84 euro per kW Marche : 25% di 2,79 euro per kW

: 25% di 2,79 euro per kW Molise : 25% di 3,12 euro per kW

: 25% di 3,12 euro per kW Puglia : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Sardegna : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Sicilia : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Toscana : 25% di 2,71 euro per kW

: 25% di 2,71 euro per kW Umbria : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Valle d’Aosta : 25% di 2,58 euro per kW

: 25% di 2,58 euro per kW Veneto: 25% di 2,84 euro per kW

Quando l’auto elettrica NON paga il bollo auto

Effettivamente ci sono alcuni casi in cui l’auto elettrica non paga la tassa di possesso, con agevolazione totale sul bollo auto. Il requisito è che l‘intestatario del veicolo sia residente in Lombardia ed in Piemonte dove appunto l’esenzione del bollo auto per le auto elettriche è per sempre, anche dopo i 5 anni quando il bollo auto non si paga mai.

Bollo sulle auto elettrica usata si paga?

Anche per l’auto elettrica acquistata usata valgono le regole di cui abbiamo parlato prima: quindi se si acquista un’auto elettrica occorre sempre verificare l’anno di immatricolazione per capire da quando si dovrà pagare il bollo che ricordiamo si paga in tutte le regioni eccetto Lombardia o Piemonte dove è gratuito per sempre.

