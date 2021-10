lavoro

EuroSpin: assunzione di oltre 100 Addetti Vendita e altre figure

L'azienda è alla ricerca di diplomati e laureati in tutta Italia.

EuroSpin effettuerà oltre 100 nuove assunzioni rivolte soprattutto ad Addetti alla Vendita, i quali si occuperanno di tutte le attività necessarie per la gestione del punto vendita tra le quali le operazioni di cassa, l’assistenza alla clientela, la sistemazione della merce sugli scaffali e la corretta tenuta del layout merceologico.

L’azienda inoltre assumerà Addetti alla Gastronomia, che dovranno garantire la corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti ed occuparsi della vendita assistita al banco, delle operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti, della pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro; Vice Assistenti di Filiale, che dovranno assicurare una corretta applicazione delle strategie aziendali, supportare l'assistente di filiale nella gestione del personale presente all’interno del punto vendita, raggiungere gli obiettivi prefissati e creare un ambiente di lavoro positivo e motivato; Addetti alle Indagini di Mercato, che dovranno predisporre questionari di rilevazione, interviste ai clienti, analizzare questionari e predisporre report.

Oltre al possesso del diploma, o della laurea, gli altri requisiti richiesti sono: capacità comunicative e relazionali, organizzative, di pianificazione e di gestione delle priorità, affidabilità, massima serietà, concretezza, flessibilità, dinamicità, proattività, precisione, orientamento al cliente, passione per il settore della grande distribuzione, capacità di adattamento, capacità di lavorare in team, passione per il prodotto, capacità di analisi e di problem solving e capacità di leadership.

