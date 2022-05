Export made in Italy

Export made in Italy, Di Maio: ''Guerra ha azzerato tutto, ripartire con nuovo slancio''

''Bisogna ripartire con nuovo slancio, stiamo affrontando una situazione sui mercati internazionali totalmente diversa'', ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Nel 2021 l'Italia ha segnato il record di sempre di export del made in Italy, 16 miliardi di euro, ma la guerra ha azzerato tutto e bisogna ripartire con nuovo slancio e creare nuove opportunità perché stiamo affrontando una situazione sui mercati internazionali totalmente diversa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in missione in India.

