tetto prezzo del gas

Gas, Cingolani: ''Avere un limite al prezzo del gas è madre di tutte le battaglie''

''Avere un limite al prezzo del gas che deve essere internazionale non può essere solo nazionale'', ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2022 - 10:18:12 Letto 785 volte

Secondo il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, "la madre di tutte le battaglie anche dal punto di vista di mercato è avere un limite al prezzo del gas che deve essere internazionale non può essere solo nazionale".

Questo perché "la partita si gioca sul fatto che il gas ha prezzi elevatissimi in parte per la situazione di mercato, in parte per le speculazioni - ha spiegato in un'intervista radiofonica - e il gas a sua volta determina il prezzo dell'energia elettrica e quando costano molto anche la manifattura viene a costare moltissimo".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!