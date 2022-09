gas

Gas Russia, Gazprom chiude rubinetti: Governo pensa ad un decreto autonomo contro il caro energia

Le misure di ''emergenza'' annunciate dalla Commissione Europea per affrontare la crisi dei prezzi nel mercato dell'energia vedranno la luce ''entro le prossime settimane'', secondo un portavoce della Commissione.

La Russia ha di nuovo interrotto le forniture di gas all'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream: lo ha reso noto Entsog, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas. Il gigante russo del gas Gazprom aveva annunciato in precedenza lo stop di tre giorni, legato ai lavori in una stazione di compressione nel nord della Germania, da cui il gas viene poi esportato in altri Paesi europei.

"Gazprom ha comunicato per la giornata la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi", aveva reso noto l'Eni dopo lo stop del gasdotto Nord Stream. "Eni - si legge nella nota - si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom".

Quotazione gas in calo

Il prezzo del gas chiude in calo, nonostante la chiusura del Nord Stream per manutenzione ed in attesa che l'Ue decida sul decoupling e sul price cap.

In Europa, inoltre, gli operatori del settore prevedono che gli stoccaggi saranno riempiti prima del previsto.

Ad Amsterdam il prezzo sfiora i 240 euro (239,9 euro) al megawattora, con una flessione del 9,6%, dopo aver toccato un minimo di giornata a 232 euro (-12%). Quotazioni in calo anche a Londra a 458 penny al Mmbtu (-12,5%).

Europa al lavoro sull'emergenza energia per il prezzo del gas

"I prezzi dell'energia stanno battendo record dopo record. Le conseguenze per le famiglie e le imprese non sono sostenibili. Dobbiamo affrontare questo problema insieme e con urgenza".+, ha scritto su twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nell'ambito del proprio intervento al Baltic Sea Energy Security Summit a Copenhagen annunciando che nell'Unione Europa si è raggiunto 'una media di riempimento degli stoccaggi dell'80%, l'importo che abbiamo concordato per quest'anno".

Le misure di "emergenza" annunciate dalla Commissione Europea per affrontare la crisi dei prezzi nel mercato dell'energia vedranno la luce "entro le prossime settimane", secondo un portavoce della Commissione. "Non escludiamo che la proposta possa avvenire prima del Consiglio straordinario", ha precisato sottolineando che "gli stati membri hanno forti competenze in materia dunque bisogna sondare tutte le posizioni". Per quanto riguarda invece le riforme strutturali del mercato dell'elettricità si andrà "all'inizio del prossimo anno"

Governo italiano pensa ad un decreto autonomo

Mentre l'Europa accelera e fissa al 9 settembre il Consiglio dei ministri dell'Energia, il prezzo del gas inizia scendere e nel Governo italiano c'è cauto ottimismo sulla proposta di un price cap Ue dopo l'apertura da parte della Germania.

USA pronta ad aumentare le scorte di gas in Europa

Gli Stati Uniti cercheranno il modo di "aumentare le scorte di gas in Europa o di aiutare i Paesi europei a potenziare altre fonti di energia", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, accusando la Russia dell'ennesimo tentativo di "usare l'energia come arma" con la chiusura da parte della Russia di Nord Stream 1.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

