Gualtieri: ''Riforma in 3 anni, assegno unico famiglia dal 2021''

''Le tasse non aumenteranno ma si ridurranno l'anno prossimo, ci sarÓ a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell'Irpef'', ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

La riforma fiscale abbraccerà un arco "triennale" attraverso anche "una legge delega" che intendiamo adottare "già a partire dal 2021" con l'assegno unico per la famiglia, le cui modalità e tempistica sono in fase di approfondimento "in raccordo con il percorso parlamentare della Legge delega". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla Nadef davanti alle commissioni Bilancio congiunte.

La Nadef indica "uno scenario prudente, con la stima di una contrazione del Pil del 9%" nel 2020: la vera sfida da affrontare perché le stime possano essere sorpassate consiste nel contenimento del virus. "Riteniamo che le misure di monitoraggio e di contrasto dell'epidemia unite all'attenzione e alla cautela da parte di tutti noi e la capacità di dispiegare una rete di protezione economico sociale come quella finora messa in campo consentiranno di limitare ricadute negative sull'attività economica".

"Stiamo riflettendo e valutando un ulteriore prolungamento della moratoria sui crediti" per le imprese "che scade attualmente il 31 gennaio", ha detto Gualtieri rispondendo alle domande dei senatori.

"Le tasse non aumenteranno ma si ridurranno l'anno prossimo, ci sarà a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell'Irpef attraverso l'estensione annuale della della riduzione del cuneo fiscale che quest'anno è partita a luglio, e ci sarà la fiscalità di vantaggio per il Sud per tutto l'anno. Già questi due elementi determineranno una riduzione delle tasse", ha continuato Gualtieri. Anche la riforma fiscale "punta a una riduzione fiscale che noi intendiamo realizzare nel triennio perché sarà composta di vari moduli, ma il modulo principale cioè quello della riforma dell'Irpef vogliamo che sia operativo dal 1 gennaio 2022".

