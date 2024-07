Guasto informatico

Guasto informatico mondiale, Associazione Codici: ''Passeggeri hanno diritto a rimborso o riprotezione del volo''

''Il passeggero può chiedere il rimborso del biglietto o la riprotezione sul primo volo utile, in quest'ultimo caso con l'assistenza e, ove necessario, il pernottamento gratuito'', afferma l'associazione Codici.

L’associazione Codici fornisce alcune indicazioni sulle azioni che i viaggiatori possono intraprendere alla luce del caos nel trasporto aereo scatenato dal guasto informatico che sta interessando tutto il mondo.

“La situazione è in continua evoluzione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e la confusione è tanta. Il guasto informatico ha una portata non indifferente, ma questo non deve essere un alibi per scaricare i disagi sui passeggeri”.

“Prima di tutto le compagnie devono garantire un’informazione corretta e tempestiva – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici esperto nel settore viaggi e turismo – e questo non starebbe avvenendo, stando a quanto riportato dagli organi di informazione e dal racconto anche di alcuni viaggiatori. I diritti devono essere rispettati anche in situazioni simili. Il passeggero può chiedere il rimborso del biglietto o la riprotezione sul primo volo utile, in quest’ultimo caso con l’assistenza e, ove necessario, il pernottamento gratuito”.

I passeggeri in difficoltà con il volo possono richiedere l’assistenza dell’associazione Codici al numero 065571996 o all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

