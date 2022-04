lavoro

IKEA assume 100 diplomati e laureati

L'azienda cerca Addetti Vendita, Addetti Clienti e Addetti Casse.

Ikea, grande realtà multinazionale giovane e dinamica, offre opportunità di lavoro a 100 persone in possesso di diploma e di laurea da assumere come: addetti al servizio clienti, addetti alle casse e alla vendita, addetti alla logistica, generalisti delle risorse umane e tante altre figure.

Gli Addetti al Servizio Clienti dovranno accogliere i clienti cercando di soddisfare ogni loro esigenza, offrire adeguate soluzioni e risolvere così i problemi dei clienti, rispondere in modo positivo e rapido a tutti le problematiche sollevate e lavorare attivamente con le altre funzioni del negozio per migliorare continuamente lo shopping; gli Addetti alla Logistica dovranno controllare e verificare la disponibilità dei prodotti per favorire un'esperienza di acquisto positiva, seguire attività di carico/scarico, rifornimento e picking, controllare i flussi merce, curare la propria area di responsabilità tenendola ordinata e sicura, soddisfare le esigenze dei clienti in totale sicurezza e collaborare fianco a fianco con il team commerciale; gli Addetti Vendita e Casse dovranno gestire i clienti nella fase finale dello shopping, interfacciarsi con il responsabile del reparto, contribuire al successo del business dell’azienda migliorando l'efficienza e l'efficacia delle attività, eliminare i costi superflui, ottimizzare gli utili sui prodotti e lavorare attivamente con le altre funzioni del negozio; gli Generalisti delle Risorse Umane dovranno gestire il processo di amministrazione del personale, supportare le attività dei nuovi dipendenti in azienda nei primi giorni di assunzione, supportare le attività generali dell’ufficio HR (amministrazione e supporto del personale), gestire le attività di formazione e amministrazione, gestire l’organizzazione dell’archivio interno e compilare report.

I requisiti richiesti sono i seguenti: cortesia, disponibilità, flessibilità, puntualità, precisione, orientamento al cliente, capacità di adattarsi facilmente al cambiamento, passione, interesse e capacità di organizzare il proprio lavoro e di stabilire le priorità, capacità comunicative e della gestione di più operazioni contemporaneamente, versatilità e rapidità nell’apprendere etc.

