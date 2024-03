amministratore di Condominio

In partenza a Palermo il Corso di aggiornamento per amministratori di condominio

Un corso online gratuito in presenza e asincrono, a cui seguirà un esame finale, valevole per l'aggiornamento degli Amministratori di Condominio ex D.M. 140/14 e obbligatorio per legge: deve essere frequentato con cadenza annuale, pena l'annullamento della nomina di amministratore.

27/03/2024

Giovedì 4 aprile 2024 a Palermo, presso la Sala Conferenze della Marina Convention Center del Molo Trapezoidale, si svolgerà il Corso per amministratore di Condominio dal titolo “Il ruolo delle Amministrazioni Condominiali nel Processo di Trasformazione Urbana”. Si tratta di un corso online gratuito in presenza e asincrono, a cui seguirà un esame finale, valevole per l’aggiornamento degli Amministratori di Condominio ex D.M. 140/14 e obbligatorio per legge: deve essere frequentato con cadenza annuale, pena l’annullamento della nomina di amministratore.

Il corso rilascia l’attestato di partecipazione valevole 4 CFP (formazione professionale Amministratori di Condominio D.M. 140/201) ed è proposto da Midas Club in collaborazione con Estia Academy. Il responsabile scientifico è Carlo Pikler, mentre i docenti sono stati selezionati tra i migliori formatori del contesto immobiliare: Rosario Dolce, Fabrizio Plagenza, Mirella Stigliano, Vincenzo Nasini e Giuseppe La Scala e altri nomi di rilievo.

Corso di aggiornamento per amministratori di condominio a Palermo: programma

Il corso di aggiornamento per amministratore condominio a Palermo, organizzato da Midas Club in collaborazione con Estia Academy, è strutturato in 15 ore, di cui 12 sono composte di lezioni online e 3 sono da fare in presenza il giorno dell’evento.

La formazione verte su argomenti essenziali in materia di amministrazione condominiale, approfondendo temi giuridici, fiscalità, sicurezza, comunicazione e sviluppo tecnologico.

Dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali (tra le ore 9 e le ore 10:30), nel corso della mattinata si parlerà di comunità energetiche rinnovabili, sinergia tra condomini ed enti locali per una efficace transizione energetica territoriale e del ruolo delle Energy Service Companies (ESCO). Si passerà poi al tema della sicurezza degli edifici e dossier anagrafe e sicurezza, con le novità normative e la gestione compliance per garantire tutti gli adempimenti necessari previsti per legge. Infine, si approfondirà l’argomento gestione privacy condominiale secondo la nuova normativa vigente.

Alla fine del convegno, dopo un light lunch offerto dagli organizzatori, sarà possibile sostenere l’esame di aggiornamento in loco, dalle ore 14:30 alle ore 16:00. Il corso, come accennato, garantisce l’attestato di partecipazione che vale 4 CFP (formazione professionale Amministratori di Condominio D.M. 140/2014) ed è in fase di accreditamento presso il COA di Palermo, per assicurare 3 Crediti Formativi in Diritto Civile.

Corso di aggiornamento per amministratori di condominio a Palermo: perché partecipare

Partecipare al corso di aggiornamento degli Amministratori di Condominio significa prima di tutto adempiere all'obbligo di aggiornamento periodico richiesto dalla legge: la mancata frequentazione annuale del corso di aggiornamento rende nulla la nomina dell'amministratore di condominio (ai sensi del Dm 140/2014).

Inoltre, la partecipazione permette di implementare le migliori pratiche nella gestione dei condomini, per esercitare in modo efficace la professione, e di acquisire un bagaglio di competenze e conoscenze aggiornate su ambiti cruciali, come ad esempio la nuova direttiva Casa Green (EPBD). Si tratta di una direttiva, approvata dal Parlamento europeo, che definisce i principi cardine nell’ambito dell’efficienza energetica e della riduzione dell’impatto ambientale negativo del patrimonio immobiliare europeo e della promozione di principi di riqualificazione energetica e bioarchitettura negli edifici residenziali e non residenziali.

Infine, partecipare al corso di aggiornamento degli Amministratori di Condominio del prossimo 4 aprile a Palermo permette di confrontarsi con altri professionisti del settore, condividere idee e pensieri e capire come affrontare al meglio le sfide presenti e future.

