Reddito e Pensione di Cittadinanza

Inps: ''Nel 2022 spesi 8 miliardi di euro per Reddito e Pensione di Cittadinanza''

Il Sud e le Isole hanno avuto la percentuale di richiedenti maggiore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2023 - 17:03:34 Letto 682 volte

Nel 2022 sono stati spesi per il Reddito di cittadinanza e per la pensione di cittadinanza 7,99 miliardi. E' quanto emerge dagli Osservatori Inps sulla misura di contrasto alla povertà, secondo cui hanno avuto accesso ad almeno una mensilità del sussidio 1.685.161 famiglie, per 3.662.803 persone coinvolte.

L'assegno medio è stato di 551,11 euro. Il Sud e le Isole hanno avuto la percentuale di richiedenti maggiore, con 1.040.957 famiglie con almeno una mensilità (il 61% del totale di quelle con il sussidio), 2.399.875 persone coinvolte (il 65,5% del totale) e 583,27 euro medi per l'assegno.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!