La Blockchain è davvero una rivoluzione?

La blockchain ha già cambiato il modo di fare business: a cosa serve e dove viene usata.

Pubblicata il: 24/03/2023

Mentre il valore bitcoin dollaro continua a salire, trainando l’intero mercato crypto, molti investitori hanno ancora le idee confuse sulla tecnologia alla base di questi asset. La blockchain.

Sebbene spesso venga utilizzata a sproposito, si potrebbe pensare che la blockchain sia solo una trovata di marketing. Invece questa tecnologia presenta molte opportunità.

La blockchain (catena di blocchi) è stata introdotta inzialmente con Bitcoin nel 2009. Da allora, ha iniziato a diffondersi ed evolvere, divenendo parte fondante di molte criptovalute.

Cos'è la tecnologia blockchain:

La blockchain è un registro digitale che permette di conservare in modo sicuro e trasparente informazioni su una rete distribuita. Questo registro si compone di blocchi che vanno a costituire una catena contentente le transazioni della criptovaluta. Tali transazioni sono state validate dal network della criptovaluta e sono garantite dalla crittografia e dalla matematica sottostante il protocollo. Da ciò, si garantisce che le informazioni siano immutabili e affidabili, eliminando la necessità di intermediari per la validità delle informazioni o la tenuta del registro. Questa, di per sè, è un a svolta epocale che per molti è ancora difficile da comprendere. Eppure, con criptovalute come Bitcoin e la sua blockchain, si può replicare il modello del denaro contante nella dimensione digitale.

Come funziona la tecnologia blockchain

La tecnologia blockchain si basa su un sistema di consenso distribuito, in cui ogni nodo della rete valida le transazioni e aggiunge il blocco alla catena. Ciò garantisce che le informazioni conservate siano state verificate e validate da tutti i nodi del network.

Il meccanismo di crezione dei blocchi segue l’algoritmo di consenso del protocollo, e cioè la modalità con cui si stabiliscono i requisiti per la creazione dei blocchi che i nodi del network valideranno ed aggiungeranno alla catena. Ad esempio, in Bitcoin si usa la proof of work. I miner di Bitcoin competono per risolvere un complesso puzzle matematico, che può essere risolto solo da macchine specializzate e richiede energia elettrica.

Una volta che il puzzle viene risolto, il miner può sottoporre il blocco alla verifica dei nodi del network, i quali potranno aggiungere il nuovo blocco alla blockchain. I miner vengono ricompensati per questo lavoro guadagnando una ricompensa in nuovi Bitcoin. Questo stesso meccanismo regola l’emissione della moneta. E cioè, per emettere moneta bisogna produrre qualcosa di utile per il network.

Ora che è chiaro come funziona la blockchain, vediamo alcune potenziali applicazioni future che possono spiegare bene il potenziale di tale tecnologia.

Esempi di applicazioni della blockchain

Delle possibilità della blockchain si discute fin dai suoi primi giorni. Tuttavia, molto spesso si fa confusione o si travisa ciò che realmente si può fare con questa tecnologia.

C’è da dire che le applicazioni coinvolgono diversi settori. In primis, il settore finanziario.

Con la blockchain si possono creare sistemi ed infrastrutture di pagamento più efficienti, sicure e a basso costo, eliminando la necessità di intermediari finanziari. Inoltre, tali sistemi sono accessibili a qualsiasi individuo sulla faccia del pianeta. La blockchain, quando pubblica e aperta come Bitcoin, non discrimina. Chiunque può utilizzare il protocollo e partecipare all’infrastruttura economica indipendentemente dall’orientamento sessuale, religioso, credo politico o altro.

Da un punto di vista tecnico, invece, la tecnologia blockchain può essere utilizzata per efficientare i mercati, decentralizzando la negoziazione di titoli e asset finanziari.

Tuttavia, i casi d’uso non si limitano al mondo della finanza. Questa tecnologia può anche avere un impatto significativo nel settore, ad esempio, della sanità.

La blockchain può essere utilizzata per creare registri medici sicuri e decentralizzati, consentendo ai pazienti di avere controllo sui propri dati medici e darne l’accesso solo a chi di dovere. Questo incrementa sia la sicurezza che la privacy.

Inoltre, la tecnologia blockchain può essere utilizzata per creare sistemi di tracciabilità dei farmaci, riducendo la contraffazione e garantendo la qualità dei prodotti.

Altri casi d’uso riguardano il made in italy o anche l’emissione di atti pubblici verificabili ed autentici. Inserire un dato nella blockchain permette di risparmiare le esose fee di funzionari pubblici che fungono da garanti, agevolando trasferimenti di proprietà e altri atti legali rilevanti.

Fonte Immagine: Unsplash

