lavoro

Lavoro, imprese cercano 531mila addetti: continua a crescere la difficoltà di reperimento

7mila in più in un anno, secondo il Bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2023 - 17:21:33 Letto 787 volte

Sono 531mila i lavoratori ricercati dalle imprese a settembre, 7mila in più in un anno, secondo il Bollettino Excelsior realizzato da Unioncamere e Anpal.

Le nuove assunzioni attese tra settembre e novembre sono 1,4 milioni (+1,9%) ma continua a crescere la difficoltà di reperimento: le imprese la segnalano per il 48% delle assunzioni programmate (nel 2022 era il 43%). Per molte figure tecnico-ingegneristiche e per gli operai specializzati la quota arriva al 60-70%.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!