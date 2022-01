occupazione femminile

Lavoro, oltre 7 milioni di donne inattive in Italia

In Italia le donne inattive tra i 30 e i 69 anni sono oltre 7 milioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2022 - 15:19:41 Letto 419 volte

In Italia le donne inattive tra i 30 e i 69 anni sono oltre 7 milioni. Un dato che rappresenta il 43% delle donne in questa fascia d'età, mentre nella media Ue le donne che non lavorano né cercano occupazione sono il 32% (in Germania il 24% e in Svezia 19%). Risulta in una ricerca di Randstad Research, secondo cui pesa la maternità, ma l'inattività si prolunga oltre il periodo in cui scelgono di concentrarsi sulla famiglia, per l'assenza di supporti.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!