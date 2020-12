dissesto idrogeologico

Legge Bilancio, Alaimo: ''35 milioni per il dissesto idrogeologico in Sicilia''

Manovra di bilancio 35 milioni per assumere tecnici e personale qualificato a tempo determinato per l'attuazione dei piani anti-dissesto idrogeologico.

“Abbiamo stanziato, nella manovra di bilancio 35 milioni per assumere tecnici e personale qualificato a tempo determinato per l’attuazione dei piani anti-dissesto idrogeologico.

Un’importante misura inserita per sbloccare i fondi stanziati in questi anni a favore dei soggetti attuatori (comuni, città metropolitane, consorzi, regione, protezione civile) sul contrasto al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del nostro territorio.

Ricordate le alluvioni del 2018 in cui morirono ben 12 persone? Ebbene solo il 30% dei fondi stanziati dal Governo Giuseppe Conte per la Sicilia sono stati spesi. Una delle principali cause è stata la mancanza delle figure tecniche qualificate per portare avanti progetti così complessi.

Grazie a questo finanziamento voluto fortemente dal noi siciliani del MoVimento 5 Stelle, si potranno assumere rapidamente le figure mancanti anche attingendo dalle graduatorie vigenti, e anche di altre amministrazioni”. Questo il post pubblicato su Facebook dalla parlamentare Roberta Alaimo del Movimento 5 Stelle.

