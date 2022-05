lavoro

Lidl: oltre 400 assunzioni di diplomati e laureati

La multinazionale cerca Addetti Vendita e Operatori Filiale in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2022 - 11:35:35 Letto 797 volte

Lidl offre opportunità di lavoro ad oltre 400 persone, le quali dovranno svolgere soprattutto la mansione di Addetti alla Vendita, che dovranno dare assistenza ai clienti, gestire la cassa, ordinare i prodotti sugli scaffali, sistemare e pulire i locali e rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti.

Le altre assunzioni sono rivolte a Operatori di Filiale, che dovranno collaborare con il team per gestire in modo ottimale il punto vendita, rifornire i prodotti sugli scaffali, preparare e gestire i nuovi articoli in promozione e pulire l'interno e l'esterno del punto vendita; Commessi Specializzati, che dovranno gestire il personale, definendo i turni e organizzando le attività di formazione per gli addetti vendite, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, tenere pulito e ordinato il punto vendita, assistere i clienti e sostituire il capo filiale o store manager in sua assenza; Collaboratori Ufficio Formazione, che dovranno monitorare e gestire la formazione in ingresso del personale neoassunto, pianificare, gestire e coordinare le formazioni obbligatorie, verificare le presenze e gestire gli attestati di partecipazione ai corsi, aggiornare documenti e materiali a supporto delle formazioni e dei monitoraggi, organizzare riunioni, gestire la reportistica e le attività relative ai rapporti con gli enti di formazione esterni.

Le persone interessate a queste offerte di lavoro, oltre al diploma e alla laurea, devono avere anche affidabilità, flessibilità, dinamicità, orientamento al cliente e agli obbiettivi, attitudine al lavoro di squadra, spiccate capacità organizzative e comunicative, precisione, riservatezza, spirito pratico e approccio multitasking.

Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!