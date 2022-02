Comunicazione e marketing

L'importanza di fidelizzare la propria clientela ed alcune utili strategie

In un mercato saturo e con sempre nuove proposte per i consumatori, distinguersi con un'ottima gestione aziendale e di marketing è il modo in assoluto più efficace per mantenere un buon nome e un buon quantitativo di clienti.

Fidelizzare la clientela è la parola chiave da tenere a mente per avviare e mantenere un'attività destinata ad un successo crescente. Per fidelizzare la propria clientela è necessario creare un rapporto con i propri clienti, e per fare ciò è indispensabile comunicare prima di tutto i propri valori. Fidelizzare significa inoltre saper attrarre i propri consumatori, che si fidano del brand scelto e decidono di essergli fedeli, nonostante la concorrenza agguerrita. In un mercato saturo e con sempre nuove proposte per i consumatori, distinguersi con un'ottima gestione aziendale e di marketing è il modo in assoluto più efficace per mantenere un buon nome e un buon quantitativo di clienti.

Comunicare e premiare la clientela

Tante sono le possibili strategie di fidelizzazione che un brand può decidere di attuare: innanzitutto una buona opzione è umanizzare il proprio brand, renderlo amico della clientela creando un rapporto fatto di una comunicazione vincente con i clienti, basata sulla soddisfazione del cliente stesso, che vada ad intercettarne tutte le esigenze, in quanto ogni cliente è diverso e deve essere soddisfatto perché ritorni a fare acquisti. È importante anche premiare i propri clienti facendoli sentire importanti, con attenzioni periodiche, sconti, premi, regali pensati per le occasioni speciali come il compleanno oppure Natale. Regalare dei gadget personalizzati come ad esempio delle penne personalizzate Maxilia, acquistabili direttamente sul sito di questo negozio specializzato, è un buon modo per iniziare ad instaurare un rapporto speciale con i clienti.

Non dimenticare mai poi di restare in contatto con il cliente, contattarlo con una certa frequenza ed informarti sui suoi bisogni, proporre inoltre prodotti nuovi e in anteprima, è una possibilità concreta per garantirsi la fedeltà del cliente.

Proporre una tessera fedeltà

Ideare una tessera fedeltà comporta tutta una serie di vantaggi: il cliente è invogliato a comprare perché sa che avrà in cambio qualcosa, un regalo una tantum o periodico, oppure degli sconti al raggiungimento di una determinata soglia di acquisto. Molto spesso si rivelano strategiche anche le raccolte punti, organizzate di solito di anno in anno, che permettono all'acquirente di risparmiare sulla spesa. In questo modo si darà al cliente un motivo per restare fedele e non correre dalla concorrenza. Non si deve dimenticare, inoltre, di chiedere sempre se la vendita è stata positiva, e se quindi il cliente risulta soddisfatto dall'esperienza d'acquisto, facendogli capire che la sua opinione conta: è molto meglio tenersi un cliente che torna nel tempo, piuttosto che sforzarsi eccessivamente a reclutare clienti sempre nuovi.

Sfruttare la presenza sui social

Un altro strumento che senza dubbio può essere interessante sono i social. Molte relazioni si creano oggi proprio tramite Facebook, Instragram, Twitter e altri media. È necessario però scegliere uno o più social che meglio si adattano alla propria attività. A quel punto bisognerà coinvolgere il più possibile i propri clienti creando articoli interessanti e contenuti capaci di generare la loro curiosità, facendoli diventare anche in alcuni casi dei veri e propri ambassador del brand. In questo modo potrai creare un legame più profondo con la tua clientela e ottenere maggiore visibilità.

