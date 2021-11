Bonus 2021

Luce e gas, figli disabili, tv e decoder e terme: tutti i Bonus 2021 attivi e in scadenza

Dalle terme alle auto usate passando per le bollette di gas e luce e i figli disabili. Sono molti i bonus 2021 attivi, ecco l'elenco.

Sisma bonus 2021

Per ristrutturare un immobile e emetterlo in sicurezza statica dal punto di vista di eventi sismici, è un'agevolazione specifica, prevista in Italia, che ha l'obiettivo di incentivare la riduzione del rischio sismico delle abitazioni, soprattutto quelle presenti in alcune aree del territorio nazionale. Sono tre i gruppi individuati, che in modo decrescente, consentono di accedere ad un preciso incentivo che permette di poter riqualificare l'intero immobile.

Bonus prima casa under 36

Consente a chi possiede i requisiti di comprare un’abitazione con l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. E qualche apertura in più, come la possibilità di avere l’agevolazione anche per l’acquisto di box, posti auto, cantine o altre pertinenze anche con atto separato, ed alcune chiusure già anticipate, come il mancato bonus sulle tasse che riguarda il contratto preliminare.

Bonus figli disabili 2021

Le famiglie con figli disabili a carico e che versano in determinate condizioni reddituali possono contare su un nuovo aiuto temporaneo in più, un contributo fino a 500 euro mensili per tre anni inserito nella legge di Bilancio 2021 e frutto di un decreto firmato 'a quattro mani' dai ministeri del Lavoro e dell’Economia. Si tratta di un contributo in parte retroattivo: la domanda da presentare, infatti, deve tenere conto delle mensilità non erogate durante il 2021.

Bonus teatro e moda

Arrivano due provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni per beneficiare dei crediti d’imposta sia per il cd 'bonus Teatro e Spettacoli' che per quello 'Tessile e Moda'. Sono infatti pronte le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di settori particolarmente colpiti dalla pandemia come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo e quello del tessile, della moda e degli accessori.

Bonus telefono e internet

Telefonia fissa, mobile e internet: esiste un bonus? Gli sconti ci sono perché le ha previste l’Autorità garante per le Comunicazioni (l’Agcom), le ha sostenute il Governo e le hanno applicate gli operatori del settore, ciascuno a modo suo fa sapere laleggepertutti.it. L’Agcom, con una delibera di qualche anno fa, ha stabilito delle nuove agevolazioni telefoniche per i meno abbienti, categoria nella quale, molto spesso, rientrano anziani e disabili. Riguardano non solo il telefono fisso o mobile ma anche la connessione a Internet.

Bonus auto usate

Chi ha bisogno di comprare una macchina nuova e ha intenzione di prenderne una usata, può prenotare il bonus che consente di avere uno sconto sull’acquisto del veicolo da 750 a 2.000 euro. Ma i soldi stanziati dal Governo per questa operazione non sono infiniti: sono 40 milioni di euro.

Assegno unico figli 2021, o assegno unico universale.

Come funziona? Qual è l'importo? Legato all'Isee, sarebbe dovuto partire dal 1° luglio 2021 ma diventerà operativo soltanto a partire dal 2022: per ora è disciplinato soltanto dalla legge quadro, che ne regolamenta i principi generali e rinvia a successivi decreti attuativi la definizione della disciplina di dettaglio ricorda laleggepertutti.it. Beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza sino al compimento deli 21 anni, spetta anche per i figli inabili a carico, a prescindere dall’età.

Bonus occhiali 2021

La Manovra 2021 ha istituito il Fondo per la tutela della vista e stanziato 15 milioni di euro per i prossimi tre anni per aiutare chi deve comprare gli occhiali. Una vera novità, prevista per aiutare le famiglie che hanno Isee molto modesti e tutelare, in questo periodo di emergenza sanitaria, anche la vista.

Il Bonus TV - Decoder

Con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Il Bonus TV - Decoder è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziate ed è riservato alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus Tv - decoder è pari a circa 250 milioni di euro.

Bonus terme

L’agevolazione, di cui si potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento prescelto, coprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino. Ma chi può richiederlo? E da quando sarà attivo? Tutto quello che c'è da sapere.

Bonus luce e gas 2021

Anche nel 2021 le famiglie in condizioni di disagio economico potranno fruire di uno sconto sulle bollette di gas e luce. In particolare, dal primo gennaio 2021, tale bonus diventa automatico per chi possiede determinati requisiti Isee e di numerosità del nucleo familiare. Il valore dello sconto dipende proprio dal numero di componenti della famiglia beneficiaria.

