MD Discount assume 100 Addetti Vendita e altre figure

L'azienda è alla ricerca di personale diplomato e laureato.

MD Discount offre opportunità di lavoro a 100 nuove figure, che riguarderanno soprattutto Addetti alla Vendita, i quali dovranno occuparsi dell’attività di cassa, del caricamento della merce negli appositi scaffali, della sistemazione del negozio e del rapporto con la clientela.

Le altre figure ricercate riguardano:

Store Manager , i quali dovranno occuparsi delle operazioni fiscali e contabili, della gestione degli ordini, dello scarico, dell'allestimento e del rifornimento delle merci, della preparazione delle aree promozionali, della gestione del personale e della relazione con la clientela;

, i quali dovranno occuparsi delle operazioni fiscali e contabili, della gestione degli ordini, dello scarico, dell'allestimento e del rifornimento delle merci, della preparazione delle aree promozionali, della gestione del personale e della relazione con la clientela; Addetti alla Logistica , che dovranno controllare i dati dei fornitori in consegna, verificare le condizioni igieniche del mezzo, controllare dati bolla, rilevazione numeri di lotto e caratteristiche del prodotto e verificare lo stato della merce;

, che dovranno controllare i dati dei fornitori in consegna, verificare le condizioni igieniche del mezzo, controllare dati bolla, rilevazione numeri di lotto e caratteristiche del prodotto e verificare lo stato della merce; Vice Responsabili, che dovranno controllare le operazioni fiscali e contabili, gestire gli ordini, lo scarico, l'allestimento e il rifornimento delle merci, gestire il personale e le relazioni con i clienti e preparare le aree promozionali.

MD Discount, fondata nel 1994, è uno dei più importanti player della grande distribuzione in Italia presente sul territorio nazionale con 820 punti vendita dove lavorano più di 8.000 dipendenti, i quali vengono considerati dall’azienda un patrimonio molto importante, tanto da investire su di essi attraverso la formazione ed il continuo aggiornamento, credendo fortemente nella loro crescita. La missione di MD è quella di pensare in grande per il bene di tutti soddisfacendo i bisogni dei propri clienti attraverso la qualità e offrendo una valida alternativa alla marca industriale privilegiando collaborazioni con fornitori italiani, mantenendo un forte legame con le risorse umane, conservando una naturale vocazione all’innovazione e un’attenzione particolare per l’ambiente.

