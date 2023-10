Lavoro

MediaWorld assume 80 Addetti Vendita e Gestori Negozio

La multinazionale cerca personale per i punti vendita presenti in Italia.

Pubblicata il: 11/10/2023

MediaWorld effettuerà 80 nuove assunzioni di Addetti alla Vendita, Gestori del Punto Vendita e altre figure, le quali entreranno a far parte di un ambiente giovane, dinamico e fortemente innovativo, da inserire presso i punti vendita presenti in Italia.

Gli Addetti alla Vendita, che dovranno avere passione per la tecnologia, disponibilità ad imparare, attitudine commerciale, orientamento al cliente e al raggiungimento dei risultati, spirito di iniziativa, proattività, buone doti di comunicazione, empatia, ascolto attivo e capacità di lavorare in squadra, dovranno riconoscere le esigenze del cliente trovando la migliore soluzione possibile, conoscere prodotti e servizi offerti nel negozio assicurandone la corretta visibilità, essere aggiornati in termini di prodotti/soluzioni/servizi e tecniche di vendita e supportare lo store manager nello studio della concorrenza proponendo valide alternative volte alla soddisfazione del cliente; i Manager dei Punti Vendita con capacità di gestione e coordinamento di una squadra, passione ed interesse a sviluppare nuove competenze nel settore retail, spiccato senso di iniziativa, forte spirito commerciale, approccio analitico, attenzione al dettaglio, doti organizzative e di problem solving, ottime capacità relazionali e di comunicazione, flessibilità e predisposizione al cambiamento, dovranno sviluppare le competenze di vendita della squadra, incoraggiare e motivare il team a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, promuovere e gestire in prima persona la modalità di vendita assistita in modo da accompagnare il cliente durante la sua esperienza d’acquisto, pianificare strategicamente le attività quotidiane in funzione del bisogno del cliente, sviluppare una politica commerciale in linea con le strategie aziendali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di vendita dello store; i Gestori Clienti con capacità di lavorare in autonomia, propensione al lavoro in team, atteggiamento positivo orientato al problem solving e capacità di gestione dei social media, dovranno fornire un processo ben strutturato di onboarding, adozione e rinnovo per ogni cliente, garantire una eccellente esperienza di acquisto in ogni punto di contatto e convertire i clienti in sostenitori e campioni dei loro prodotti e servizi.

