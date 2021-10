Nadef, Franco: ''Numeri a rischio se la pandemia riprendesse''

Nadef

''Ci attendiamo di recuperare il livello di pil precrisi nel secondo trimestre del 2022. Quindi un trimestre prima di quanto ci attendevamo di recuperare quel livello'', ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco.

Nuove misure restrittive anti covid nel 2021 e nel 2022? "Nel formulare la previsione per la restante parte di quest'anno e l'anno prossimo assumiamo che non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e movimento delle persone". Lo afferma il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso dell'audizione sulla Nadef che si svolge nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Ove la pandemia per qualsiasi motivo riprendesse, questi numeri verrebbero messi a rischio", aggiunge il ministro.

"Quest'anno stiamo crescendo molto' e il tasso crescita nel 2023-24 sarà auspicabilmente molto elevato anche se il +6% di quest'anno 'è irripetibile. Però tassi di crescita più elevati rispetto agli scorsi decenni credo sia un obiettivo per il 2022-23-24-25-26 e anni successivi", spiega quindi il ministro, che continua: "Ci attendiamo di recuperare il livello di pil precrisi nel secondo trimestre del 2022. Quindi un trimestre prima di quanto ci attendevamo di recuperare quel livello".

