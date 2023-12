consumi Natale

Natale, Confesercenti: spesa degli italiani per le feste in crescita, +13% per i regali

Gli italiani progettano di pagare 223 euro per i regali di Natale, il 13% in più dello scorso anno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2023 - 12:16:31 Letto 765 volte

La spesa degli italiani per le feste è in crescita, anche se l'inflazione gonfia i budget. Secondo la ricerca di Confesercenti e Ipsos, gli italiani progettano di pagare 223 euro per i regali di Natale, il 13% in più dello scorso anno con una polarizzazione tra chi può e chi no e il web a far "la parte del leone".

A dare la spinta è anche l'aumento dei prezzi e, al netto dell'inflazione, l'incremento di spesa si riduce al +6%. Dicembre è atteso chiudersi con il segno più per i consumi dopo un anno di alti e bassi: complessivamente l'associazione prevede un aumento del +1,2% nel 2023 a cui seguirà una frenata allo 0,8% nel 2024.

