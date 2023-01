Novità Gennaio 2023: EuroSpin assume 100 Addetti Vendita e Assistenti Filiale

lavoro

NovitÓ Gennaio 2023: EuroSpin assume 100 Addetti Vendita e Assistenti Filiale

L'azienda cerca nuovo personale per i punti vendita in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2023 - 10:55:39 Letto 783 volte

EuroSpin, azienda italiana della grande distribuzione organizzata con una lunga esperienza nel settore e che oggi conta oltre 1.250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia, effettuerà nuove assunzioni, che riguarderanno soprattutto Addetti alla Vendita con passione e interesse per il settore della GDO, disponibilità a lavorare su turni e festivi, affidabilità, flessibilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, capacità di adattamento, capacità comunicative, relazionali e saper lavorare in team, i quali dovranno occuparsi di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali e corretta tenuta del layout merceologico.

Le altre figure ricercate riguardano: Vice Assistenti di Filiale con ottime capacità organizzative, di pianificazione e di gestione delle priorità, capacità di analisi e di problem solving, dinamicità, proattività, capacità di leadership e team working, e predisposizione all’ascolto attivo, che dovranno supportare l'assistente di filiale nella gestione del personale presente all’interno del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, assicurare la corretta applicazione delle strategie aziendali e creare un ambiente di lavoro positivo e motivato; Addetti al Banco Gastronomia con orientamento verso il cliente interno ed esterno e capacità relazionali, di comunicazione e di organizzazione, che dovranno essere responsabili della vendita assistita al banco, delle operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco, dell’allestimento e del corretto utilizzo delle attrezzature.

Inoltre EuroSpin offre tantissime opportunità di Stage per Addetti Vendita, dove i candidati saranno formati su tutte le attività necessarie alla vendita e acquisiranno competenze sulla gestione del cliente e sul commissionamento della merce.

Essi dovranno avere interesse e passione per il mondo della GDO, curiosità, dinamismo, proattività, flessibilità, massima serietà, passione per il prodotto, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali e orientamento al cliente.

