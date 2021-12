pagamenti in contante

Pagamenti in contante: dal primo gennaio il tetto scende a mille euro

Previste multe o segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per chi trasgredisce.

27/12/2021

Stretta in arrivo sui pagamenti in contante: dal primo gennaio il tetto scenderà dagli attuali 2mila a mille euro. Previste multe o segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per chi trasgredisce.

I nuovi paletti per i pagamenti in contante sono quelli previsti dal decreto fiscale dell'estate del 2020 durante il governo Conte-bis. Durante l'esame della Manovra non sono passate le proposte, avanzate in particolare da Fdi, per alzare nuovamente il tetto.

Fonte: TGCOM24

