Pasqua: in 6,4 milioni al ristorante. Menù legati alla tradizione per chi resta a casa

Sulle tavole a farla da padrone i menù legati alla tradizione. La spesa complessiva è stimata in quasi 400 milioni di euro.

I ristoranti italiani ospiteranno per la Pasqua 6,4 milioni di persone, numero in aumento rispetto al 2022 e tornato ai livelli del 2019. Lo rivela l'Ufficio studi Fipe-Confcommercio. Attività disponibili in lieve calo sul 2022, con l'82,2% degli esercizi aperti.

Il 65% dei clienti sono residenti, il 28,2% turisti provenienti dal altre città italiane e il restante 6,8% è è composto da turisti stranieri. Sulle tavole a farla da padrone i menù legati alla tradizione. La spesa complessiva è stimata in quasi 400 milioni di euro.

