Pnrr, Brunetta: ''Via al reclutamento di mille esperti per i territori''

''Tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice clic'', annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

"Sono stati appena pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di mille incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Pnrr". Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, aggiungendo che "tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice clic".

