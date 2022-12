Pnrr

Pnrr, Gentiloni: ''Antidoto a debito Italia. Ritardi dovuti all'aumento dei prezzi''

Pubblicata il: 01/12/2022

"Noi abbiamo i nostri problemi strutturali e un alto debito, un limite alla possibilità di espansione e di sostegno alla nostra economia, ma questi problemi hanno un antidoto in questo mitico Pnrr". Lo afferma il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni.

"Penso che il governo è impegnato a rispettare questi impegni. Molte opere del Pnnr sono finanziate solo in parte. I ritardi sono dovuti all'aumento dei prezzi". E Invita l'Italia a "usarlo fino in fondo per non essere il fanalino di coda dell'Ue"

Fonte: Televideo

