Pnrr, von der Leyen: ''Italia continui buon lavoro fatto finora. Commissione europea al vostro fianco verso la ripresa''

''L'Italia sta dimostrando una spinta continua per le riforme in aree fondamentali, come la pubblica amministrazione e gli appalti'', dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"L'Italia sta dimostrando una spinta continua per le riforme in aree fondamentali, come la pubblica amministrazione e gli appalti. Congratulazioni, Italia, continuate il buon lavoro fatto finora. La Commissione è al vostro fianco nella strada verso la ripresa". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo la valutazione preliminare positiva all'esborso della seconda tranche dei fondi destinati a finanziare il Pnrr italiano.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Ursula von der Leyen

