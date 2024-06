polizza assicurativa

Polizza assicurativa online: cos'è e perché farla

Oggi, non è più necessario recarsi di persona presso l'ufficio di una compagnia assicurativa: per mettersi in regola con gli obblighi assicurativi è possibile farlo anche direttamente da casa, usando il proprio smartphone, pc o tablet.

Chiunque possieda un’auto (e non solo) è tenuto per legge a stipulare una polizza assicurativa RC Auto per poter circolare sulle strade pubbliche. In caso contrario, si corre il rischio di ricevere una contravvenzione da parte delle forze dell’ordine e di subire il sequestro del mezzo di trasporto.

Lo sviluppo della tecnologia ormai ha inciso anche sulle modalità con le quali è possibile stipulare una polizza assicurativa. Oggi, infatti, non è più necessario recarsi di persona presso l’ufficio di una compagnia assicurativa: per mettersi in regola con gli obblighi assicurativi è possibile farlo anche direttamente da casa, usando il proprio smartphone, pc o tablet.

Nonostante l’evidente comodità, alcune persone ancora oggi sono scettiche riguardo le assicurazioni online. Tuttavia, stipulare una polizza sul web può essere piuttosto vantaggioso, non solo in termini di comodità ma anche perché permette alle persone di risparmiare sui premi e su molti altri aspetti. Ecco quindi alcuni vantaggi che derivano dallo stipulare una polizza assicurativa online.

1. Possibilità di risparmiare

Un’assicurazione on line offre, tra i diversi vantaggi, quello del contenimento dei costi. Le potenziali riduzioni di prezzo possono arrivare fino al 70%. Questo notevole risparmio è dovuto principalmente alla minore presenza di intermediari e all’efficienza dei processi digitali, che consentono di ridurre i costi operativi delle compagnie assicurative.

Inoltre, la concorrenza nel settore assicurativo online è solitamente maggiore, e questo spinge le compagnie a offrire tariffe competitive per attirare e mantenere i clienti.

2. Possibilità di comparare i prezzi

Altro vantaggio importante che deriva dalla stipula della polizza assicurativa online è la possibilità di comparare in modo semplice i prezzi praticati da tantissime compagnie e scegliere quella maggiormente in linea con il proprio budget.

Online, infatti, esistono dei siti ad hoc che permettono di comparare in modo automatico le varie polizze, come Facile.it, e di trovare in modo veloce l’assicurazione on line più adatta alle proprie esigenze. Farlo di persona, porterebbe via moltissimo tempo e potrebbe rivelarsi un’operazione molto scomoda da mettere in pratica.

3. Risparmio di tempo

Le assicurazioni online non permettono solo di risparmiare denaro, ma anche tempo prezioso. Infatti, l’automobilista non deve recarsi personalmente presso le sedi fisiche delle compagnie assicurative per richiedere un preventivo, e nemmeno per sottoscrivere o rinnovare la polizza dopo aver scelto la soluzione più conveniente.

Con le assicurazioni online, è possibile gestire tutto il processo comodamente da casa o in qualsiasi luogo dotato di connessione ad internet, semplicemente utilizzando un computer, un tablet o uno smartphone. Non bisogna nemmeno attendere gli orari e i giorni di apertura, poiché i siti web sono accessibili 24 ore su 24.

4. Processo semplificato per segnalare un sinistro

Un altro importante punto a favore delle assicurazioni online è la possibilità di segnalare un sinistro stradale immediatamente e in modo semplice. Quando si verifica un incidente o un danno coperto dalla polizza assicurativa, il cliente può avviare il processo di reclamo direttamente attraverso la piattaforma online o l’app della compagnia assicurativa e attendere di essere ricontattato per fornire ulteriori dettagli.

Immagine di rawpixel.com su Freepik

