Ponte 2 giugno, Confcommercio: oltre 15 milioni gli italiani in viaggio, però molti gli indecisi per il meteo instabile

Sarà il turismo innovativo, e in particolare il turismo esperienziale che fa perno sulla conoscenza di artigianato e agroalimentare. A prevalere saranno i turisti italiani, ma si prevede una presenza massiccia degli stranieri.

Nei giorni del ponte del 2 giugno saranno quasi 15 milioni gli italiani in viaggio, che approfitteranno del weekend lungo per concedersi una vacanza.

E' la previsione dell'osservatorio Turismo di Confcommercio Swg, secondo cui il giro d'affari generato sfiorerà i sei miliardi di euro. Una cifra sostanzialmente in linea con il resto dei ponti del 2023. Restano però molti gli indecisi per il meteo instabile.

Il budget medio sarà di 400 euro pro capite tutto compreso. Secondo la ricerca di Cna Commercio e Turismo, fino a domenica 4 giugno saranno le località marittime e le città d'arte le mete preferite dai turisti, con una spiccata prevalenza nel Mezzogiorno e nelle isole principali per il mare e nel Centro-nord per i centri artistici.

Confcommercio sottolinea che la propensione a partire degli italiani è inferiore di circa 4 punti rispetto a quella dichiarata solo un mese fa per la stessa ricorrenza, proprio per l'incertezza del meteo, che potrebbe scoraggiare le partenze.

E' sorprendente notare come, nonostante la lunghezza in media piuttosto ridotta del viaggio (il 67% resterà fuori casa una o due notti), un italiano su due abbia scelto, come destinazione, una località fuori dalla sua regione di residenza e uno su dieci una meta estera.

Il mare stravince, scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città d'arte e borghi totalizzano complessivamente un 27%. In buona posizione anche la montagna, con il1 4% delle preferenze.

Cna sottolinea che a dominare sarà il turismo innovativo, e in particolare il turismo esperienziale che fa perno sulla conoscenza di artigianato e agroalimentare. A prevalere saranno i turisti italiani, ma si prevede una presenza massiccia degli stranieri, a dimostrazione che il ruolo attrattivo del nostro Paese all'estero sta tornando ai livelli pre-Covid e li sta anche migliorando.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Freepik

