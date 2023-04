turismo

Ponte 25 aprile, Coldiretti: ''Record per il turismo in Italia con 9 mln di connazionali in viaggio''

Secondo Coldiretti, ''le previsioni per il ponte del primo maggio sono altrettanto positive''.

Pubblicata il: 26/04/2023

Mezzo milione di italiani hanno deciso di prolungare la vacanza dopo il ponte della Liberazione, che ha fatto registrare numeri da record per il turismo in Italia con 9 mln di connazionali in viaggio. Lo stima Coldiretti, le cui previsioni per il ponte del primo maggio sono altrettanto positive.

La stragrande maggioranza ha scelto come meta città d'arte, mare, montagna, campagna. A tavola, tra ristoranti, pizzerie, agriturismi, picnic, si è speso circa 1,5 mld, nel ponte del 25 aprile. Buona anche la presenza di stranieri.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Freepik

