Presidenza del Consiglio dei Ministri: concorso pubblico per 3.750 diplomati

Scadenza Presentazione Domanda: 28 aprile 2022.

Pubblicata il: 06/04/2022

Sono finalmente usciti in gazzetta diversi concorsi pubblici per 750 unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda fascia economica F2 e 3.000 unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale second, fascia economica F1, indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

Le selezioni saranno gestite da RIPAM – Formez PA. I concorsi sono così suddivisi:

400 posti Tecnico di Contabilita' junior , con Diploma di Istituto Tecnico del settore Economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing;

, con Diploma di Istituto Tecnico del settore Economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing; 70 posti di Tecnico di Edilizia Junior , con Diploma di Istituto Tecnico del settore Tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio;

, con Diploma di Istituto Tecnico del settore Tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; 3.000 posti di Operatore di Data Entry , con Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado;

, con Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado; 280 posti di Tecnico IT Junior, con Diploma di Istituto Tecnico del settore Tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni.

La prova scritta, unica per tutti i profili, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla:

per i 400 Tecnici di Contabilita' Junior le materie riguardano Contabilita' di Stato, Ragioneria e Inglese;

per i 70 Tecnici di Edilizia Junior le materie riguardano Estimo, Contabilita' dei Lavori e Inglese;

per i 3.000 Operatori di Data Entry le materie riguardano Elementi di Informatica, Elementi di Diritto Pubblico e Inglese;

per i 280 Tecnici IT Junior le materie riguardano gestione e progettazione applicazioni, piattaforme dati, infrastrutture, cloud e sicurezza e inglese.

Gli altri requisiti sono: cittadinanza italiana, idoneita' fisica all’impiego, qualita' morali e di condotta, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, non aver riportato condanne penali etc.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 28 aprile 2022.

