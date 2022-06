carburanti

Prezzo benzina ancora in salita: superati i 2 euro al litro

Il prezzo medio sale ancora: al self 2,018 euro al litro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2022 - 10:02:40 Letto 732 volte

Dall'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise, aggiornati al 9 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2,018 euro/litro (2,009 il valore precedente). I diversi marchi sono compresi tra 2,010 e 2,038 euro/litro (no logo 2,008). Il prezzo medio praticato del diesel self si porta a 1,939 euro/litro (contro 1,924), con le compagnie tra 1,938 e 1,953 euro/litro (no logo 1,927).

