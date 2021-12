vendere casa

Proposta Ue: per vendere casa dal 2030 dovranno essere rese ecosostenibili

Dopo il 2030, per poter vendere una casa, il proprietario potrebbe essere obbligato a renderla ecosostenibile attraverso interventi di riqualificazione energetica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2021 - 11:03:17 Letto 418 volte

Dopo il 2030, per poter vendere una casa, il proprietario potrebbe essere obbligato a renderla ecosostenibile attraverso interventi di riqualificazione energetica. E' una delle proposte allo studio della Commissione europea che, il 14 dicembre, presenterà un nuovo pacchetto di misure per ridurre le emissioni. Ma l'idea di impedire la vendita se l'immobile non è stato riqualificato sta facendo discutere.

Secondo quanto confermato da fonti di Bruxelles, la Commissione vuole aggiornare la direttiva Ue del 2018 con obiettivi più ambiziosi per le case nuove, che dal 2030 dovrebbero essere a zero emissioni. Per gli edifici vecchi la portata del rinnovo obbligatorio della classe energetica dovrà invece essere "proporzionata e fattibile" rispetto alla classe di partenza dell'immobile, e i costi dell'intervento dovrebbero entrare nel contratto di vendita. Dal campo di applicazione della nuova norma saranno esclusi gli edifici storici.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!