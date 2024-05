lavoro

RAI: assunzione di Operatori e Montatori

Titolo di Studio: Diploma. Scadenza Presentazione Domande: 17 e 22 maggio 2024.

La RAI, primo polo televisivo in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d’Europa, assumerà nuove figure di operatori di ripresa e montatori.

I Montatori dovranno operare su sistemi di editing, utilizzare specifiche apparecchiature per effetti speciali digitali, rendere il prodotto disponibile alle aree produttive coinvolte nel processo, acquisire le lunghe dirette ed effettuare la registrazione di contributi audiovisivi da utilizzare in fase di editing.

Gli Operatori di Ripresa si occuperanno del posizionamento, della messa a punto e della piccola manutenzione degli apparati di ripresa, dovranno effettuare riprese elettroniche e cinematografiche di qualsiasi tipo, collaborare con il regista nell’impostazione della ripresa e coordinare l’attività di altri operatori.

Il requisito valido per tutte e due le posizioni è il possesso del Diploma quinquennale di Scuola secondaria di secondo grado.

Per i Montatori la prima fase preselettiva consisterà in un test scritto a risposta multipla diretto a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo, le abilità generali e le attitudini specifiche; la seconda fase consisterà in un colloquio/prova tecnico-professionale volto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali relative al ruolo e in un colloquio conoscitivo-motivazionale volto ad approfondire le motivazioni e le aspettative dei candidati (potranno essere utilizzati anche strumenti quali dinamiche di gruppo, test attitudinali e di personalità).

Per gli Operatori di Ripresa la prima fase preselettiva consisterà in un test scritto a risposta multipla diretto a verificare il livello di cultura generale, le conoscenze specifiche richieste dal ruolo, le abilità generali, le attitudini specifiche e la conoscenza della lingua inglese; la seconda fase consisterà in un colloquio/prova tecnico-professionale per l’approfondimento delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali possedute (verranno effettuate una prova tecnica e una prova di ripresa) e in un colloquio conoscitivo-motivazionale volto ad approfondire le motivazioni e le aspettative dei candidati (potranno essere utilizzati anche strumenti quali dinamiche di gruppo, test attitudinali e di personalità).

Per i Montatori la domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 17 maggio 2024.

Per gli Operatori di Ripresa la domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 22 maggio 2024.

