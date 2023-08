Reddito di cittadinanza, fonti Inps: dopo agosto altre 30mila sospensioni

Reddito di cittadinanza

Ci saranno altre 30mila sospensioni del Reddito di cittadinanza, secondo quanto fanno sapere fonti Inps.

Le comunicazioni riguardano lo stop delle erogazioni, una volta esaurite le sette mensilità previste dalla legge, a famiglie senza minori, disabili e over 60 e non ancora prese in carico dai servizi socio-sanitari dei Comuni: la sospensione scatterà dopo la rata di agosto.

Altri 50mila trattamenti saranno interrotti nei restanti mesi dell'anno, per un totale di 80mila nuovi casi che si aggiungono ai 159mila già comunicati via sms.

