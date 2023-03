Reddito di Cittadinanza, Inps: nel 2023 calo delle domande del 65%

Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza (o la Pensione di Cittadinanza) nei primi due mesi del 2023 registra un crollo delle richieste.

Secondo l'Inps le persone che hanno presentato domanda sono state 90.887, con un calo del 65,23% rispetto alle 261.378 che l'avevano presentata nei primi due mesi del 2022. E' quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sulla misura di contrasto alla povertà.

A gennaio le richieste sono state 88.184, quindi a febbraio sarebbero state poco più di 2mila. L'Inps ha però ricordato che il dato è provvisorio e non include domande in lavorazione o non completate. Il calo comunque è significativo e potrebbe essere legato alla stretta del governo.

