Rincari bollette, Draghi: ''Pronti a un nuovo intervento per le fasce deboli''

''Interveniamo in legge di bilancio e siamo pronti a continuare a farlo, con particolare attenzione per le fasce più deboli'', ha detto il premier Mario Draghi.

"Per limitare i rincari sulle bollette nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all'evento Lavoro ed Energia.

"Interveniamo in legge di bilancio e siamo pronti a continuare a farlo, con particolare attenzione per le fasce più deboli", ha osservato il premier.

"Un black out non è da escludere rispetto all'attuale assetto dell'approvvigionamento energetico". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante l'assemblea di Confartigianato. "E' importante sterilizzare nel modo più equo possibile l'impatto del rincaro delle bollette sulle famiglie e le imprese. Questo al netto dell'esigenza che a livello europeo si definisca un piano per evitare cose anche peggiori".

