Salario minimo, raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue. Von der Leyen: ''Tutelata la dignità del lavoro''

Salario minimo, raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue. Von der Leyen: ''Tutelata la dignitÓ del lavoro''

Raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo.

Raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue per il salario minimo. Lo ha annunciato la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter.

I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in programma oggi alle 9:30 a Strasburgo.

"Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che gli aggiornamenti dei salari minimi legali avverranno almeno ogni due anni (o al massimo ogni quattro anni per quei Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica). Le parti sociali dovranno essere coinvolte nelle procedure di definizione e aggiornamento dei salari minimi legali".

La contrattazione collettiva

La direttiva, precisa ancora la nota, "mira a estendere la copertura dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva" tanto che "laddove il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell'80% gli Stati membri dovrebbero definire un piano d'azione per promuovere la contrattazione collettiva".

Von der Leyen: "Tutelata la dignità del lavoro"

"Nei nostri orientamenti politici abbiamo promesso una legge per garantire salari minimi

equi nell'Ue. Con l'accordo politico di oggi sulla nostra proposta su salari minimi adeguati, portiamo a termine il nostro compito. Le nuove regole tuteleranno la dignità del lavoro e faranno in modo che il lavoro paghi", scrive su Twitter il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Presidenza Ue: "Tappa importante"

"Una tappa importante per l'Europa sociale". Così la presidenza di turno francese dell'Ue ha commentato l'intesa raggiunta sul salario minimo. "Nel pieno rispetto delle diversità nazionali - si legge in un tweet - il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell'Ue e lo sviluppo della contrattazione collettiva". L'intesa dovrà ora essere approvata in via definitiva sia dal Parlamento che dal Consiglio Ue.

