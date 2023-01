Sciopero benzinai

Sciopero benzina, Urso: ''Non capisco come si possa scioperare contro un cartello, temo non lo capiranno nemmeno i cittadini''

Il decreto prevede che in ogni stazione sia visibile il prezzo medio regionale.

"Sinceramente non capisco come si possa scioperare contro la trasparenza, contro un cartello. E temo che non lo capiscano nemmeno i cittadini. Il decreto prevede che in ogni stazione sia visibile il prezzo medio regionale, ciò a beneficio dei consumatori come della stragrande maggioranza dei gestori: la trasparenza aiuta tutti". Lo afferma il ministro delle Imprese Adolfo Urso in un'intervista al 'Corriere della Sera' riconoscendo - sulle rivendicazioni dei benzinai di essere poco tutelati - che "in questo hanno ragione. E infatti abbiamo insediato un tavolo permanente per realizzare il riordino complessivo del settore. Procederemo in tempi rapidi per dare serenità e giusti margini di guadagno a chi anche durante la pandemia non ha mai smesso di fare un servizio pubblico così essenziale. È il primo governo che riconosce le loro ragioni e proprio per questo lo sciopero è davvero incomprensibile. Mi appello al buon senso".

Fonte: Adnkronos

