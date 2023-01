Sciopero benzinai

Sciopero benzinai, revocato lo stop per oggi

Revocata la seconda giornata di protesta, servizio regolare in tutta Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2023 - 00:25:45 Letto 767 volte

Si è chiusa alle 19 di ieri sera e non riprenderà la serrata dei distributori di carburante. Revocata la seconda giornata di protesta, servizio regolare in tutta Italia.

L'iniziativa sarebbe dovuta durare altre 24 ore: la decisione di revocare la seconda giornata è stata presa da Figisc-Anisa Confcommercio e Fegica Cisl dopo un nuovo tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, convocato a seguito di un'assemblea pubblica tenutasi in mattinata nella sala Capranichetta di piazza Montecitorio a Roma. La terza sigla promotrice, Faib Confesercenti, aveva già preso in precedenza una decisione analoga.

La scelta di riaprire è stata presa "a favore degli automobilisti, non certo per il Governo", mettono nero su bianco i presidenti di Fegica e Figisc.

Secondo le sigle promotrici, avrebbe raccolto tra l'80 e il 90 per cento delle adesioni, al netto delle stazioni di rifornimento che per legge hanno dovuto restare aperte per garantire i livelli minimi essenziali di servizio.

Il confronto dunque si sposta in Parlamento, dove i benzinai hanno già avviato incontri con i gruppi parlamentari per ottenere la modifica del decreto trasparenza. Sul tappeto un ventaglio di rivendicazioni: dalla pubblicazione dei listini, ritenuta dai gestori inutile e dannosa, fino all'ammontare delle sanzioni per eventuali irregolarità, passando per la ristrutturazione della rete e il caro-carburante determinato dalle accise.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!