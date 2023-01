Servizio Civile

Servizio Civile universale: 28 posti disponibili al Centro di Accoglienza Padre Nostro

Sono 28 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni) che intendono diventare operatori volontari di servizio civile presso le sedi del Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Giuseppe Puglisi.

Fino alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 6 progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024. Sono 28 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni) che intendono diventare operatori volontari di servizio civile presso le sedi del Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal Beato Giuseppe Puglisi. Anche quest'anno sono previsti posti riservati a giovani con minori opportunità.

I progetti hanno durata di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Dopo oltre 20 anni in cui il Centro di Accoglienza Padre Nostro ha realizzato progetti si servizio civile, coinvolgendo centinaia di giovani, oggi l'ente sta vivendo una nuova fase, in cui i progetti vengono realizzati in collaborazione con il CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti), ente capofila. In tali progetti i volontari possono sperimentarsi nelle attività realizzate a supporto dei minori in condizioni di povertà educativa, a beneficio delle donne vittime di violenza, delle famiglie multiproblematiche, nonché in azioni di educazione alla legalità. Si tratta di esperienze vivificanti, promotrici di cambiamento, come recita lo slogan della campagna di comunicazione: far crescere i giovani.far crescere l'Italia. Abbiamo sempre pensato che lo spirito del Servizio Civile fosse molto vicino alle finalità del Centro di Accoglienza Padre Nostro in virtù della centralità dell'individuo, della concretizzazione della solidarietà e del diritto di ognuno a poter usufruire di opportunità di crescita.

È l'occasione di dare un proprio contributo alla società, di svolgere un lavoro "sul campo", che fa sì che il giovane divenga testimone dei bisogni sociali emergenti e garante dei diritti fondamentali delle persone. Questa esperienza resta per sempre bagaglio personale del giovane, nella consapevolezza di aver raccolto, con impegno e con gioia, il monito del Beato Giuseppe Puglisi relativamente all'importanza di dare un proprio personale contributo per raggiungere obiettivi dal valore universale: se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto.

