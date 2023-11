Smart working

Smart working, proroga di tre mesi nel privato per i genitori con figli under14

Al momento niente proroga per i lavoratori fragili.

E' prorogato di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, lo Smart working per i genitori con figli under14 che lavorano nel settore privato. Lo prevedono due emendamenti al decreto Anticipi, presentati dal Pd e dal M5S e approvati in commissione Bilancio al Senato.

Il lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di 14 anni è attualmente in vigore fino al 31 dicembre. Al momento niente proroga per i lavoratori fragili.

